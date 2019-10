Maestro jätkab Eestis: Konstantin Vassiljev pikendas Floraga lepingut

«Pere mõjutab tegemisi ikka, aga praegune otsus oli puhtalt sportlik. Elu on siin igas mõttes kenasti paigas. Miks peab tingimata välismaale minema? Ma ei näe mingit põhjust, miks ei või koduliigas mängida. Vastupidi, usun, et järgmine hooaeg saab seoses Meistrite liigas osalemisega olema veelgi huvitavam,» sõnas Vassiljev ja kinnitas, et välismaale mineku klauslit ei kätke ka ta uus leping.