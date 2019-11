Järelvaadatav: Hollandi komeedi debüütvärav tõi Juventusele derbivõidu

Mängu ainus tabamus sündis 70. minutil, kui Hollandi koondise keskkaitsja Matthijs de Ligt suunas nurgalöögiolukorras palli Torino väravasuul seisnud Salvatore Sirigu selja taha. Tegu oli möödunud suvel Amsterdami Ajaxist Juventusesse siirdunud hollandase debüütväravaga Itaalia meistriliigas. Juventus oli mängus domineerivam pool, kuid mitmel puhul päästis kodumeeskonna just Sirigu suurepärased tõrjed.

Juventus on 11 mänguga kogunud 29 punkti, olles liigas ainus meeskond kaotuseta. Bologna meeskonna 2:1 alistanud Milano Inter on tiitliheitluses sees, kaotades Juventusele ühe punktiga. Torino asub 11 punktiga 13. positsioonil, kümme mängu pidanud Ragnar Klavani koduklubi Cagliari on 18 silmaga kuuendal kohal.