Video: selgus Rashford imevärava saladus

Rashfordi iluvärav sündis karistuslöögist. 22-aastane ründaja saatis pommlöögiga palli vastaste väravavõrku umbes 35 meetri kauguselt. «Kui aus olla, siis see oli korralik kuul,» ütles Rashford.

Kui Inglismaa kõrgliigas mängitakse Nike’i pallidega, siis liigakarikas ajavad jalgpallurid taga Mitre toodetud palli, mis on Nike'i omast veidi kergem. «Kui me treeningutel selle palliga lõime, siis hakkas pall üles-alla liikuma ja see võis maanduda ükskõik kuhu. Õnneks mängus maandus karistuslöök seekord ristnurka,» ütles Rashford.