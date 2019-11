Otsepilt: Tartu Bigbank võõrustab koduväljakul Tallinna Selverit

Selveri abitreener Andres Toobal: «Selleks mänguks seisab detailsem analüüs veel ees, aga teada on, et Tartu on kõva meeskond. Diagonaal Curtis Stockton on samuti tagasi ja see andis neile nurka jõudu juurde, kus Märt Tammearu ja Albert Hurt vabamalt tegutseda saavad. Võimatu võistkond pole, aga kindlasti väga raske. Meie läheme lihtsalt head mängu mängima ja loodame, et see toob tulemuse.»