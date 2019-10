Mäkinen kahtlustas Tänaku lahkumist juba mõnda aega

Täna tuli ametlik uudis, et Tänak siirdub järgmiseks kaheks hooajaks Hyundai leeri. «Meil oli juba mõnda aega see kahtlus. Olime selleks olukorraks valmistunud,» sõnas soomlane portaalile Rallit.fi.

Mäkinen selgitas, et läbirääkimised venisid Tänakuga pikale ning ühtegi allkirja paberil polnud. Seetõttu ta ka kahtlustas, et eestlane on lahkumas.