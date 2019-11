Katrina Lehis: üks taktikaline viga sai saatuslikuks

Lehis jäi alguses taha 3:7, kuid kogus end ja jõudis tasapisi järele (9:9). Siis tehti kaks kahepoolset torget (11:11). Sellelt seisult mindi teravasse võitlusse ning pärast väikest segadust süttis punane tuli, mis näitas, et Popescu oli teinud torke. Jäi 25 sekundit, kus Lehis end viigini ei jõudnud. Matš lõppes paar sekundit enne lõppu tehtud üheaegse torkega.

«Alguses ei tabanud ma distantsi ega vastase rütmi,» selgitas Lehis kaotusseisu jäämist. «Siis mängisin asjad ümber ja sain tunnetuse paremaks ning se aitas järele jõuda. Lõpuks sai saatuslikuks taktikaline viga seisul 11:11. Ta on nii kogenud vehkleja, et hoidis edu lõpuni.»