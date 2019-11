Nelli Differt: vastane oli lihtsalt parem

«Teadsin varemgi, et Itaalia stiil on mulle ebamugav. Tegime kodutööd, vaatasime Marzani matše videost. Kuid ta ei sobinud mulle üldse, ma ei saanud midagi tehtud, ehkki proovisin ühte- ja teistpidi,» laiutas 7:15 kaotanud Differt õnnetult käsi.

«Ma ei saa mingi muu asja taha peituda, vastane oli lihtsalt parem. Itaallased on kaitses väga head, jäin alguses taha ja seda raskemaks läks. Lisaks ta surus veidi ka eduseisus olles, nii et ma ei osanudki lõpuks arvata, milline käik tema vastu see õige on.»