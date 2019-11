Julia Beljajeva: kodus võistlemine mulle väga ei sobi

Beljajeva jäi 18-aastase hiinlanna Shi Yuexini vastu kiirelt taha 2:6 ja laias laastus jäi see vahe lõpuni püsima - 12:15. Ülipettunud tartlanna valas pärast matši lõppu pisaraid.

«Ka treener Natalja Kotova ütles, et pean julgemalt ründama. Kogemusi peaks mul ju juba olema, aga iga kord, kui tahad väga võita, tuleb kramp sisse,» mõtiskles Beljajeva.

Ta jõudis tõdemuseni, et kodupubliku ees võistlemine talle väga ei sobi. Kas selles valguses pole ta vaimustuses ka vehklemisliidu plaanist korraldada järgmisel aastal Tallinnas Euroopa meistrivõistlused? «On täiesti arusaadav, et alaliit soovib tuua võistluse koju, aga tunnen, et mulle oleks sobivam, kui suurvõistlus toimuks kusagil mujal,» vastas Beljajeva otsekoheselt.