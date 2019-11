Vigastatud Curry isa: mu poeg annab endast parima, et Tokyosse pääseda

Stepheni isa Dell Curry, kes oli ka ise professionaalsel tasemel korvpallur, andis fännidele märku, et olenemata vigastusest on tema poeg olümpial osalemise suhtes lootusrikas ning võtab järgevaid kuid pühendunult.

«Kohe kindlasti oli tema uue aasta eesmärk Tokyos võistlemine,» sõnas Dell Curry ESPNile antud intervjuus. «Tegemist on tõsise tagasilöögiga, kuid ta töötab taastumise nimel kõvasti.»

31-aastane Curry pole olenemata edukast karjäärist kordagi olümpiamängudel osalenud. Suurele spordiüritusele antakse avapauk järgmise aasta 24. juulil, mis tähendab, et aeg jookseb korvpalluri kahjuks. «Iga kord kui sul on selline suur operatsioon, eriti käe puhul, tuleb võtta rahulikult ning tema teebki seda,» lisas Dell, kes on kunagine Charlotte Hornetsi pallur.