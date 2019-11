Otseblogi: kas Lewis Hamilton kindlustab endale kuuenda MM-tiitli?

Hamiltoni edu Bottase ees on enne tänast etappi 74 punkti. Bottas peab tiitlivõitluse jätkumiseks võtma võidu ja lootma, et Hamilton ei lõpeta esikaheksas. Kui Hamilton lõpetab üheksanda, aga sõidab välja kiireima ringi, on tiitel samuti briti oma. Pärast USA GPd jääb sõita veel kaks etappi.