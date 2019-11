Ränkraske katsumuse lõpusirgel olev Ratasepp on pooled triatlonid läbinud 11 tunnist kiiremini

Ta on 19 korral läbinud täispika distantsi kiiremini kui 11 tunniga. Enamik nendest tulemustest jääb seejuures katsumuse teise poolde. Ratasepa keskmine distantsi läbimise aeg 37 päeva peale on 11:04.23 ja senine koondaeg kiireim maailmas - 409:42.08.

Viimasel kahel nädalal lõpetas ta kõik trietlonid 11 tunnist kiiremini. Ratasepp kommenteeris pressiteate vahendusel, et 11 tunni piiri alistamine on tema jaoks vaimselt väga tähtis. Seda isegi tugeva tuule korral. Ta tunnistas, et tugevad tuuled ja iseendale seatud nõudmised on viinud ta keha väga piiri peale, kuid mees loodab, et kolmel järelejäänud täispikal triatlonil peavad lihased hästi vastu.