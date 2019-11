Nädal piiri taga möödus karikavõistluste tähe all

Robert Täht krooniti laupäeva õhtul Itaalia superkarika võitjaks, kui tema koduklubi Perugia alistas finaalis 3:2 (27:25, 23:25, 25:23, 18:25, 15:12) Modena. Täht sai mänguaega neljandas geimis ja tõi ühe punkti. Perugia edukaim oli finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Wilfredo Leon 21 punktiga, Modena resultatiivseimana tõi Ivan Zaitsev 30 punkti. Poolfinaalis alistas Perugia 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:22) Trentino, Modena oli 3:1 parem Civitanovast, vahendab Volley.

Itaalia naiste meistriliigas pidas Kertu Laagi tööandja Chieri kaks kohtumist. Esmalt jäädi tulemusega 0:3 (21:25, 23:25, 22:25) alla Firenzele, Laak käis servimas, ent skoori ei teinud. Teises mängus alistas Chieri 3:1 (23:25, 25:12, 25:23, 25:23) Cuneo, Eesti koondise diagonaalründaja mänguaega ei teeninud. Liigatabelis hoiab eestlanna tööandja 9 punktiga kuuendat kohta.

Naiste esiliigas said Anna Kajalina ja Cutrofiano naiskond esmalt 3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:15) jagu Soveratost, Kajalinalt 17 punkti (+12). Seejärel kaotati 0:3 (29:31, 17:25, 16:25) Marignanole, Kajalina panustas 7 punktiga (+1). Tabelis on Cutrofiano 7 punktiga kuues.

Saksamaal pidas karikamänge Martti Juhkami koduklubi Friedrichshafen, kui alistas eestlase vedamisel kaheksandikfinaalis 3:1 (27:25, 23:25, 25:21, 32:30) Eltmanni. Rahvusmeeskonna nurgaründaja panustas meeskonna parimana 23 punkti (+16). Veerandfinaalis minnakse vastamisi Berliiniga.

Prantsusmaal peeti samuti karikavõistlusi, aga ka liigamänge. Meistriliigas olid omavahel vastamisi Renee Teppani koduklubi Poitiers ja Ardo Kreegi koduklubi Pariisi Volley. Kodus mänginud Pariis pidi vastu võtma 2:3 (26:24, 25:23, 21:25, 22:25, 11:15) kaotuse. Mõlema eestlase arvele kanti 6 punkti.

Võidulisa said Hindrek Pulk ja Chaumont, saades 3:0 (25:19, 28:26, 25:20) võidu Nantes Reze´i üle. Pulk seekord mänguaega ei saanud. Timo Tammemaa tõi Toursi resultatiivseimana 14 punkti (+12) ning aitas meeskonna 3:0 (25:23, 25:13, 25:22) võidule Ajaccio üle. Liigatabelis on Chaumont 8 punktiga kuues, Tours hoiab 7 puntkiga kaheksandat kohta, Poitiers 5 silmaga 12. ja Pariis 4 punktiga 13. kohta.

Naiste meistriliigas pidi Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase tööandja Terville Florange tunnistama Chamalieres´e naiskonna 3:2 (21:25, 28:26, 23:25, 25:22, 15:11) paremust. Bratuhhina-Pitou tõi 15 punkti (+9), Hollas lisas 10 punkti (+7). Liigatabelis hoitakse 7 punktiga üheksandat positsiooni.

Meeste karikavõistluste kaheksandikfinaalides alistasid Tours ja Tammemaa 3:0 (25:18, 25:21, 25:14) Spinalieni meeskonna, Chaumont ja Pulk olid 3:2 (21:25, 22:25, 25:17, 25:19, 15:12) paremad Ajacciost ja Pariis alistas 3:2 (15:25, 22:25, 25:17, 25:23, 15:13) Rennes´i. Vaata veerandfinaalpaare. Naiste karikavõistluste kaheksandiikfinaalis kaotas Terville Florange 0:3 (18:25, 20:25, 13:25) Venellese´le.

Prantsusmaa meeste esiliigas sai Kevin Saare koduklubi Saint-Quentin 3:0 (26:24, 25:21, 25:21) võidu France Avenir 2024 üle, Saarelt 8 punkti (+4). Liigas hoiab eestlase tööandja 6 punktiga kolmandal kohta. Naiste esiliigas sai Liis Kullerkannu koduklubi Levallois Sporting Club kirja 1:3 (25:19, 11:25, 16:25, 17:25) kaotuse Sens Olympique´lt. Tabelis on eestlanna tööandja 3 punktiga kuues.

Belgias alistas Andri Aganitsa koduklubi Maaseiki Greenyard karikavõistluste veerandfinaali avamängus 3:0 (25:15, 25:14, 25:16) Waremme, Aganits kaasa ei teinud. Liigamängus kohtusid omavahel Maaseik ja Markkus Keele koduklubi Aalsti Lindemans ning 3:0 (25:23, 26:24, 25:21) jäi peale Aalst. Keel sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängija põhitööle ka 5 punkti, Aganits panustas 7 punktiga (+7). Tabelis on Aalst 9 punktiga liidrikohal, Maaseik sama suure punktiarvuga teine. Naiste karikavõistluste veerandfinaalis jäi Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus kahel korral (2:3 ja 1:3) alla Oostendele ja langes konkurentsist.

Kreeka naiste meistriliigas teenis võidulisa Kristiine Miileni koduklubi Pannaxiakos, kes sai Miileni korraliku panuse toel 3:0 (25:17, 25:12, 25:18) jagu Evosmou naiskonnast. Miilen tõi 13 punkti (+8), lüües ka 3 ässa. Liigatabelis on eestlanna tööandja 7 punktiga kolmandal kohal.

Türgi meistriliigas jääb samuti selja taha tihe mängunädal. Oliver Venno ja Istanbuli Galatasaray said kaks kindlat võitu. Nädala esimeses kohtumises oldi tulemusega 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) paremad Halkbankist, Vennolt 15 punkti (+8). Seejärel saadi samuti 3:0 (25:15, 25:21, 25:19) jagu Plevnest, eestlaselt 15 punkti (+10). Andrus Raadik ning Arhavi pidid leppima kahe kaotusega. Esmalt jäädi 0:3 (25:27, 22:25, 18:25) alla Ziraat Bankasile, Raadikult 6 punkti (-2). Teises mängus kaotati samuti 0:3 (14:25, 18:25, 19:25) Spor Totole, eestlane tõi taas 6 punkti (+1). Liigatabelis on Galatasaray 9 punktiga teine, Arhavi asub 11. kohal, punktiarve on seni avamata.

Soome meeste meistriliigas teenis võidulisa Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa-Volley, kes sai 3:2 (18:25, 22:25, 25:20, 25:16, 15:12) jagu Kokkola Tiikeritest, Mart Naaber Akaa ridades kaasa ei teinud. Tabelis hoiab eestlaste koduklubi 18 punktiga neljandat kohta. Naiste meistriliigas kaotas Nette Peidi ja Anu Ennoki tööandja Salo LP Viesti 2:3 (13:25, 25:15, 25:20, 20:25, 14:16) LP-Vampulale, Ennok tõi 18 punkti (+12), vähe mänguaega saanud Peit 4 punkti. Liigas on Salo naiskond 19 punktiga kolmas.

Rumeenias aitas Kristo Kollo järjekordse võiduni Galati Arcada, tuues lühikese ajaga 9 punkti (+7). Galati oli tulemusega 3:0 (25:14, 25:13, 25:18) parem Turzii Campiast. Tabelis on Galati 12 punktiga esimene.

Tšehhis alistas Robert Viiberi koduklubi Odolena Voda 3:2 (19:25, 25:23, 25:19, 22:25, 15:7) Beskydy, eestlane meeskonna koosseisu ei kuulunud. Tšehhi meistriliigas on Odolena 5 punktiga üheksandal positsioonil.

Šveitsis sai Taavi Nõmmistu tööandja Näfels kirja 3:1 (25:13, 25:18, 27:29, 25:16) võidu Jona üle, eestlane 13 punkti (+2). Tabelis on Näfels 6 punktiga viies.

Poola meistriliigas pidi abitreener Rainer Vassiljevi koduklubi Lubini Cuprum nädala esimeses kohtumises tunnistama Jastrzębski Węgieli 3:0 (25:20, 25:23, 25:7) paremust, nädala teises mängus alistati aga tippklubi Belchatowi Skra 3:2 (25:14, 16:25, 25:20, 23:25, 15:12). Tabelis on Lubin 3 punktiga 10. kohal.

Rahvusmeeskonna eelmine peatreener Gheorghe Cretu juhtis Venemaal Kemerovo Kuzbassi 3:1 (25:22, 27:29, 25:19, 25:15) võidule Novgorodi üle ning seejärel saadi 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:20, 15:12) jagu Peterburi Zeniidist. Venemaa liigas asub Kemerovo 5 punktiga seitsmendat kohta.