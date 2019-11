Andrea Adamo huvitub WRC tiimi juhtimise kõrval veel ühest väljakutsest

«Mulle meeldiks see väga. Olen eelarve kokku pannud, kuid tahaksin asja teha korralikult. Kindlasti vajaksin toetust ka klientidelt, sest kogu eelarvet me ära ei kata. Tahan asja ajada korralikult. Tahan, et meie auto oleks R5 masinate lipulaev,» rääkis Adamo.

Adamo sõnul vaatab Hyundai aina jõulisemalt eraklientide suunas. Kui algselt tegeles R5 autode projektiga kolm inimest, siis nüüd on töölisi 70. «Töötame amortide, vedrustuse ja mootoriga. Eesmärk on uued osad homologeerida 1. jaanuariks,» rääkis Adamo.

«Peame oma klientidele näitama, et me pole alla andnud. Näeme kõvasti vaeva, et uus R5 auto turule tuua. Peame seda tegema, et kliente hoida. Vastasel korral lähevad nad rivaalide juurde,» jätkas Adamo.