Ogier: Tänak on parim sõitja, aga kogu MM-sari on kõrge tasemega

«Kui jahid esimest maailmameistritiitlit, siis on suur soov see saavutada. Kellelegi ei meeldi kaotada, mulle meeldib intensiivsust säilitada. Ralli on nagu vein, aja ja kogemusega kasvab võimalus saavutada tiitleid, kuid samal ajal säilib ka võime jääda rahulikuks,» rääkis prantslane.

Tänavu maailmameistritiitli Ott Tänakule kaotanud Ogier’lt küsiti muuhulgas, kes on praegu parim sõitja MM-sarjas. «Muidugi peab siinkohal mainima Tänakut, sest tema on maailmameister ja meistriks ei tule andetud sõitjad,» vastas Ogier.

Kuuekordne maailmameister lisas: «Ma arvan, et kogu MM-sari on praegu kõrge tasemega, kuna leidub palju võimekaid sõitjad, kes on väga kiired ja suudavad rallidel triumfeerida. Kuigi viimase kolme aasta jooksul oleme näinud, et tiitli nimel heitlevad koos minuga Thierry Neuville ja Tänak.»