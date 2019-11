Jalgrattaliidu keskuse direktor sattus rassismiskandaali

Endise töötaja sõnul on 50-aastane Magne tegelenud süstemaatilise kiusamise, manipuleerimise ja ähvardamisega. Kümme aastat sel ametipostil töötanud Magne on sattunud ka rassismiskandaali, sest väidetavalt ta ei arvesta moslemist ratturite toitumisvajadustega.

Magne’ advokaat Mathieu Blanc on avalikkusele teatanud, et tegu on tavalise laimukampaaniaga ja UCI juhtfiguuride sooviga tema edukas karjäär lõpetada.