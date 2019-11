Briti meedia: Manchester City saatis uksele koputanud Madridi Reali kuu peale

24-aastasest Sterlingust on saanud Manchester City kindel põhimängija, olles City eest säranud meistritiitli toonud hooaegadel. Tänavusel hooajal on inglane löönud seitse liigaväravat ja andnud ühe resultatiivse söödu. Manchester City peatreener Pep Guardiola on öelnud, et Sterling kuulub maailma paremate jalgpallurite sekka.