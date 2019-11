Kodune EM tuli lähemale: Euroopa vehklemisliit lükkas Valgevene taotluse tagasi

Nagu nädal tagasi teatasime, oli EM juba varem antud Valgevenele, kuid sel suvel Euroopa mängud korraldanud riik ütles ühel hetkel tuleva aasta vehklemise EMi korraldamise ära. Euroopa alaliit kuulutas välja uue konkursi, kus kandidatuuri esitasid Eesti, Türgi ja Bulgaaria. Ühtäkki olid valgevenelased taas platsis ja tahtsid EMi tagasi saada. Praeguseks on teada, et see taotlus lükati tagasi.

Kas Valgevene esitab eraldi taotluse nüüd uus voorus koos ülejäänud kolmikuga, pole teada. «Ma ei hakanud suhtluses Euroopa alaliidu esindajaga seda torkima,» märkis Eesti vehklemisliidu peasekretär Heino Märks.

Kuluaarides anti Märksile mõista, et Eesti võimalused EM saada on väga head. «Euroopa vehklemisliidu juhatusse kuulub palju meile lähedaste riikide ja sõprade esindajaid. Olen saanud tagasisidet, et äsja toimunud Tallinna Mõõga korraldusega jäid külalised rahule ja see info viiakse samuti otsustajateni.»

Pärast Valgevene taotluse tagasilükkamist palus Euroopa vehklemisliit Eestilt järgmise astme dokumentatsiooni, sealhulgas riigi ja Tallinna linna garantiikirju. «Riigi ja linnaga on juba varem läbi räägitud, mõlemad kinnitasid, et toetavad suurvõistluse korraldamist. Saadame reedeks vajalikud dokumendid ära,» kinnitas Märks.

Nädalavahetusel peetud Tallinna Mõõga turniiri ajal tunnistas mõnigi Eesti vehkleja, et kodune võistlus paneb peale täiendavad pinged. «Eks see suhe ole kusagil 20-80, et 20 protsenti sportlastest tahaks pigem mujal võistelda,» pakkus Märks.