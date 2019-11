Otseblogi: kas Barcelona suudab Meistrite liigas võtta kohustusliku võidu?

Tänased mängud:

Mängudeõhtu põnevamad paarid on kahtlemata Borussia Dortmund – Milano Inter (F-grupp) ja Londoni Chelsea – Amsterdami Ajax (H-grupp).

F-grupis näib, et Barcelona on üks edasipääseja play-off’i, kuid teisele kohale ihuvad hammast Dortmund ja Inter. Kahe nädala eest Milanos toimunud mängus alistas Inter kodumurul Dortmundi 2:0, kui sihile jõudsid Lautaro Martinez ja Antionio Candreva. Teisisõnu, trumpkaardid on praeguse seisuga Interi taskus.