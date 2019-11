Saaremaa Võrkpalliklubi suutis Keith Puparti debüütmängus alistada Riia Tehnikaülikooli

Uudis on täiendamisel.

Saaremaa on hooaega alustanud viie võidu ja ühe kaotusega. Liigatabelis ollakse kolmandal positsioonil Tartu Bigbanki ja Jekapilsi Luši järel (kõikidel meeskondadel on viis võitu ja üks kaotus). Oma senise hooaja ainsa kaotuse teenisid saarlased just Jekapilsilt, kui võõrsil Läti meeskonnale 2:3 alla jäädi.