Ogier: me ei suutnud Citroëni muredele lahendust leida

Tänavuse hooaja läbiv probleem Citroën jaoks on olnud asfaldirallid, kus varasemalt on just esirinnas sõidetud. «Asfalt peaks meie autole kõige paremini sobima, sest seda on ajalugu näidanud. Olgugi, et enamik rallisid sõidetakse kruusal, siis tiitli võitmiseks tuleb mõlemal rajakattel konkurentsivõimeline olla,» rääkis prantslane.