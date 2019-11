Täna otsepilt: Juventus püüab AC Milani vastu Itaalias esikohta taastada

Valitsev Itaalia jalgpalli meisterklubi Torino Juventus on ka tänavust hooaega alustanud võimsalt. Esimese 11 vooruga pole veel kaotusekibedust tunnistatud, sest kirjas on üheksa võitu ning kaks viiki, mis annab kokku 29 punkti. Tabelitipus on hetkel ühe mängu enam pidanud Milano Inter 31 punktiga.