Blogi: Madridi Reali 18-aastane imelaps lõi kübaratriki, vähemuses lõpetanud City ei saanud jagu Atalantast

Madridi Realil oli kohustus tänane kohtumine kindlasti võita, et kasvatada turvaline edu jälitajate ees. Real suutis kohtumise algusest peale Galatasarayst üle olla. Esimese 14. minutiga oli eduseis juba 3:0, kaks väravat lõi 18-aastane Rodrygo, ühe lisas penaltist Sergio Ramos. Poolaja lõpuks suurendas Karim Benzema eduseisu 4:0 peale. Teisel poolajal suutis Real oma head mängu jätkata, 81. minutil viis Benzema Reali 5:0 juhtima ning lisaminutitel suutis Rodrygo lüüa kübaratriki ning tuua Realile 6:0 võidu. Manchester City alustas oma kohtumist Atalanta vastu väga hästi, juba 7. minutil viis Raheem Sterling meeskonna juhtima. Poolaja lõpus oli Cityl kasutada penalti, kuid Gabriel Jeusus lõi palli väravast mööda. Teisel poolajal viigistas aga Mario Pasalic seisu 1:1 peale. Poolajal vahetas City väravavahti, Edersoni asemele tuli väljakule Claudio Bravo. Bravo suutis aga 81. minutil punase kaardi teenida ja nii tuli väravasse seisma paremkaitsja Kyle Walker! Walker suutis siiski 20 minuti jooksul värava puhtana hoida ja City sai mängust kirja viigipunkti. Bayern alistas 2:0 Olympiacose ning tagas alagrupist edasipääsu B-grupist, Juventus alistas kolmanda lisaminuti väravast Moskva Lokomotivi 2:1 ning pääses edasi A-grupist ning PSG alistas 1:0 Club Brugge pääsedes edasi A-grupist.

Kui teisipäevane mängupäev tõi endaga mitu põnevuskohtumist, siis kolmapäevaks pealtnäha nii põnevaid kohtumisi ees ootamas ei ole. Siiski on mitmel tippvõistkonnal end täna tõestada vaja ning üksjagu pinget on endiselt õhus.

Õhtu üheks oodatumaks kohtumiseks on Galatasaray ja Madridi Reali kohtumine. A-gruppi juhib PSG 9 punktiga, teine on Real 4 punktiga, kolmas Club Brugge 2 punktiga ning neljas Galatasaray ühe punktiga. Galatasarayl on vaja tänane kohtumine võita, et säiliks lootus Meistrite liigas edasi pääseda, samas Real ei saa end nelja punktiga sugugi mugavalt tunda. Türgi meeskond on kinnitanud, et väljakul antakse täna endast kõik.