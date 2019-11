Otseblogi: kas Juventus ja peatreenerita jäänud Müncheni Bayern võtavad Meistrite liigas võidud?

Kui teisipäevane mängupäev tõi endaga mitu põnevuskohtumist, siis kolmapäevaks pealtnäha nii põnevaid kohtumisi ees ootamas ei ole. Siiski on mitmel tippvõistkonnal end täna tõestada vaja ning üksjagu pinget on endiselt õhus.

Õhtu üheks oodatumaks kohtumiseks on Galatasaray ja Madridi Reali kohtumine. A-gruppi juhib PSG 9 punktiga, teine on Real 4 punktiga, kolmas Club Brugge 2 punktiga ning neljas Galatasaray ühe punktiga. Galatasarayl on vaja tänane kohtumine võita, et säiliks lootus Meistrite liigas edasi pääseda, samas Real ei saa end nelja punktiga sugugi mugavalt tunda. Türgi meeskond on kinnitanud, et väljakul antakse täna endast kõik.