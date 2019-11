WRC-sarja naasev Paddon: Austraalia on mu tugevaim ralli

Paddon teatas M-Spordi pressiteate vahendusel, et ei taha endale liigseid pingeid panna.

«Pikk ootamine on läbi saanud ja olen väga põnevil. Kõige tähtsam on sõita pingevabalt. Selles situatsioonis on lihtne seada suuri ootusi, aga mu kogemused ütlevad, et nii ei saa ei mõelda.»

Uusmeremaallase hinnangul on Austraalia ralli üks tema tugevamaid.

«Usun, et Austraalia on mu tugevaim etapp. Teise päeva katsed on üsna sarnased nagu mu koduradadel Uus-Meremaal. Ülejäänud katsed on natuke teistsugused, aga usun, et naudin ka neid.

Kõige suuremaks väljakutseks on 12-kuuline võistluspaus. Me võime hästi sõita, aga ei tea, kui palju on teised vahepeal taset tõstnud. Eesmärk on lihtsalt sõitu nautida ja anda endast parim. Olen võitluslik inimene ja pingutan hea tulemuse nimel kõvasti. Oleks ebaaus panna endale kindel kohaline eesmärk. Peame võtma samm-sammult ja vaatama, kuidas läheb,» lõpetas rallipiloot.