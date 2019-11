Maailmameister Tänak enne viimast katsumust: Austraalia teed on salakavalad

«Pärast kõiki neid pingeid Hispaanias on hea minna Austraaliasse palju rahulikumas seisundis. Viimase kahe aasta jooksul oleme Toyotaga palju saavutanud ning ka tänavu on meil võimalus võita meeskondlik MM-tiitel,» alustas ajalooline ralliäss.

«Mulle meeldib Austraalia etapp, kuid teisalt on see väga väljakutsuv. Puude ja varjude koosmõjul on vahepeal raske aru saada, kust jookseb tee, seega peame hoolikalt lähtuma enda märkmetest,» jätkas Tänak. «Üldjoontes on sealne ilm päikseline ja ilus, kuid nagu eelmine aasta nägime, võib hakata sadama hirmsal kombel vihma, mis muudab teed salakavalaks ja libedaks kõigi jaoks.»

Toyota ninamees Tommi Mäkinen on samuti lootusrikas ning rõhub, et olenemata ühest triumfist tuleb võtta hooajast maksimum, et konkureerida ka meeskondliku trofee eest. «Hispaanias saavutatu järel peame keskenduma nüüd järjekordsele tähisele. Seekord oleme jälitaja rollis, kuid see muudab meie asjad palju sirgjoonelisemaks - peame noppima maksimaalse tulemuse.»