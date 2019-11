MLSi volinik: Ibrahimovic siirdub hooaja lõpus Itaaliasse

Endine Rootsi jalgpallikoondislane Ibrahimovic liitus Los Angeles'i klubiga 2018. aasta märtsis ning on selle aja vältel kirja saanud 58 mängu ja 53 väravat.

«Zlatan on väga huvitav kuju. Ta hoiab mu käed ja jalad pidevalt tööd täis,» sõnas Garber. «Ta on 38-aastane tüüp, keda tahab palgata AC Milan, mis on maailma üks suurimaid tiime.»