Dopingukuriteoga seotud raskendavad asjaolud võivad tuua kuni viieaastase vanglakaristuse

Seadust sirvides leiab, et raskendavatel asjaoludel on maksimumkaristus kuni viieaastane vabadusekaotus. Paragrahv 195 lõige 2 märgib, et dopingukuritegu karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega juhul, kui sama tegu on toime pandud korduvalt, noorema kui 18-aastase isiku suhtes, grupi poolt või suure varalise kasu saamise eesmärgil.