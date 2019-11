Balotelli klubi fännid asusid rassistlike vendade kaitsele

29-aastane ründaja lõi eelmisel nädalal palli publikusse ning lahkus väljakult, sest pidi taluma vastasmeeskonna toetajate rassistlike solvanguid.

Balotelli hinnangul olid teda saatvad hüüded tingitud tema tumedast nahavärvist. Brescia fännirühmituse sõnul peitub probleem hoopis mujal.

«Meil ei ole mingeid kõhklusi, et Balotelli on itaallane - ta on isegi brescialane. Aga ülbus, millega ta esineb, on õigustamatu,» seisis fänniavalduses.

Pärast möödunud nädalavahetusel toimunud intsidenti määras Itaalia kõrgliiga distsiplinaarkomisjon Veronale karistuseks tribüünide ühe osa sulgemise. Nimelt ei lubata Verona ultraid järgmisel mängul enda sektorisse.

Klubi ise määras ultrate grupeeringu juhile Luca Castellinile 11 aasta pikkuse staadionikeelu, kuna Castellini väitis , et Balotelli ei ole päriselt itaallane ning temasse ei suhtuta kui itaallasesse.

Brescia fännigrupeeringu arvates ei saa ühe liidri seisukoha põhjal teha üldistusi.

«Ühe fännirühma juhi väljaütlemised ei saa olla õigustuseks nõiajahile, mis meedias on alanud, et kriminaliseerida ja hävitada ultrate fännikultuuri. Me ei väida, et osad kõlanud hüüetest oleksid vastuvõetavad, aga need ei tähenda, et kõik Verona fännid oleks rassistid ning Klu Klux Klani järeltulijad,» kaitsesid Balotelli klubi poolehoidjad vastasfänne.