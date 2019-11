Raul Must saavutas Norra turniiril kolmanda koha

Matši algust dikteeris Must, kes läks juhtima 4:2 ja 7:5. Chen kohanes eestlase mängustiiliga kiiresti ning 8:8 viigiseisult juhtis vägesid juba Aasia sportlane. Vahe ei paisunud väga suureks, alles eduseisult 15:13 õnnestus Chenil teha otsustav spurt ja võita veerand tundi kestnud avageim 21:15.

Teise geimi algus lubas ennustada, et võitja selgitamiseks tuleb appi võtta ka kolmas geim, sest Must läks kohe 4:0 ette ning hoidis mõnepunktilist edu seisuni 16:14. Siis ei eksinud 20-aastane Chen aga enam peaaegu üldse ja lõpetas mängu neljapunktilises eduseisus.