2024. aasta Meistrite liiga finaal võib toimuda ootamatus kohas

Briti väljaande kohaselt on UEFA tähtsad ninad võtnud ühendust USA kolleegidega, et tuua suur jalgpallipidu Ameerikasse. Ettevõtmise ajendiks peetakse suurel määral rahalist kasu, sest sealsel kommertsturul oleks võimalik teenida head tulu.

Ka staadioni osas on esialgne kujutlus juba olemas. Praegustest valikutest on esikohal MetLife Stadium, mis paikneb New Jersey linnas. 82 500 pealtvaatajat mahutaval areenil võistlevad igapäevaselt NFLi klubid New York Jets ja New York Giants.