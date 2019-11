Metsapõlengud kärbivad Austraalia ralli kilometraaži

Ralli toimumispaigas New South Walesi osariigis on viimastel päevadel võimust võtnud metsapõlengud, mida raskendavad kehvad ilmastikuolud. Seetõttu pole korraldajad pääsenud kiiruskatsetele, et neid algselt teisipäeval algama pidanud legendi koostamiseks ette valmistada. Sõitjad lubatakse viimaste uudiste järgi rajale kolmapäeval. Juba on teatatud, et kohalike meistrivõistluste etapp jäetakse põlengute tõttu ära.

Austraalia ralli korraldajad teatasid pressiteate vahendusel, et loodavad kõigest hoolimata MM-etapi ära pidada. Korraldajad on pidevalt ühenduses hädaabiteenistuse ja kohaliku omavalitsusega, et põlengute käigul kätt pulsil hoida. Samas öeldakse pressiteates, et ralli kilometraaži vähendatakse oluliselt.

New South Walesi osariigis on praegu enam kui 60 aktiivset metsapõlengut. Mõned neist mõjutavad otseselt ralli kiiruskatseid. Põlengute tõttu on elu kaotanud kolm inimest.