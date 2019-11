Hyundai pealik Tänaku lepingust: liikvele on läinud kuulujutud, mis ei vasta tõele

Adamo sõnul on Hyundai ja Tänaku lepinguga liikvele läinud palju kuulujutte, mis ei vasta tõele. «See number, mis me välja käisime, ei vasta sellele, mis välja on hõigatud,» rääkis Adamo Autohebdole antud intervjuus ning lisas, et koostööd alustati eelkõige seetõttu, et Tänaku ja Hyundai visioonid klappisid.