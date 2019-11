Djokovic alustas ATP finaalturniiri võidukalt

Djokovic jahib ATP finaalturniiril kuuendat tiitlit, millega läheks ta kõigi aegade edetabelis jagama esikohta ning ühtlasi on tal võimalus selle turniiriga tõusta mööda Rafael Nadalist ning lõpetada aasta maailma esinumbrina.

Nadal on samuti hooaja viimasel turniiril mängimas, kuid tema valmisolek on kahtluse all, kuna alles hiljuti jättis ta turniiri pooleli kõhulihase vigastuse tõttu.