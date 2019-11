Tänavune komeet Albon järkab Red Bullis ka järgmisel aastal

Tänavuse hooaja keskel saatis Red Bull Pierre Gasly Toro Rossosse ning värbas ülejäänud etappideks Tai-Briti piloodi Alboni. Too jõudis kõigil seitsmel korral - Belgia GPst alates - esikuuikusse ning kogus Red Bullis oldud perioodi jooksul tiimikaaslasest Max Verstappenist 19 punkti rohkem.

«Olen selle võimaluse üle nii õnnelik!» vahendas BBC Alboni sõnu. «Olen Red Bullile väga tänulik, et mind on usaldatud ning võimalus jätkata järgmmisel aastal on minu jaoks väga suur asi.»