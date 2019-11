Sulgpallurid Must ja Kuuba püsivad olümpiakursil

Norras Sandefjordis poolfinaali jõudnud Must vahetas kohad kuubalase Osleni Guerreroga ja on nüüd edetabeli 93. Neljapäeval on Norras oma 32. sünnipäeva tähistanud eestlane platsil juba Dublini turniiri avaringis, kus vastaseks Luís Enrique Peñalver. Meie mehest edetabelis kaheksa pügalat kõrgemal paikneva hispaanlasega on Must mänginud kaks korda. Mullu augustis Barcelonas võitis kolmes geimis Peñalver, tänavu märtsis Swiss Openil jäi kahes setis peale eestlane.