Endine Inglismaa koondise peatreener: Ronaldo pole juba kolm aastat kellestki mööda driblanud

Ronaldo on Itaalia kõrgliigas kahes järestikkuses mängus varakult välja vahetatud. Viimati lahkus portugallane platsilt juba 55. minutil, kui tegi kohtumises AC Milani vastu ruumi argentiinlasele Paulo Dybalale.

Ronaldo reageeris enda välja vahetamisele bravuurikalt, mis ei jäänud märkamata ka endisel Juventuse ja Inglismaa koondise peatreeneril Fabio Capellol, kes seadis kahtluse alla Ronaldo üldise mängutaseme.

«Mulle ei meeldinud tema reaktsioon väljakult lahkudes, see ei olnud ilus. Ta peab olema tšempion ka siis, kui lahkub väljakult. Tõsi on see, et ta pole vastastest juba kolm aastat mööda driblanud,» kommenteeris itaallane.

«Ronaldo on suur tšempion, parem kõigist, aga hetkel teevad Juventuse eest ilma Paulo Dybala ja Douglas Costa, kes Milani vastu kaks imelist väravat lõid. Juventus on olnud Ronaldost sõltuv, aga nad näitasid, et suudavad mänge ka ilma temata võita.»