Treeningule hüppeliigese ortoosiga tulnud Salah valikmängudest eemale

Sky Sports kirjutab, et Salah on alates 5. oktoobrist, kui Liverpool mängis Leicester Cityga, kannatanud hüppeliigesevalu küüsis. 27. oktoobril peetud liigamängus Tottenham Hotspuriga vahetati Salah enne mängu lõppu välja. Lisaks vahetati algkoosseisu kuulunud egiptlane välja 5. novembril toimunud mängus Aston Villaga ja möödunud pühapäeval peetud lahingus Manchester Cityga.

Egiptuse jalgpalliliit teatas, et kuigi Salah soovib rahvusmeeskonda esindada, siis pärast koondise arsti, peatreeneri ja mängija jutuajamist jõuti järeldusele, et tema osalemine on välistatud, sest Salahi jalg vajab taastumiseks aega.