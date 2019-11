Honda jõuallikate arendaja: osad meeskonnad kasutavad F1 sarjas reeglite äärepealseid lahendusi

«On olemas võimalused, kuidas parandada mootori töövõimet, aga see on hallidel aladel tegutsemine, et näiteks kütuse ja õli põlemise kaudu midagi arendada. See ei ole väga mõistlik,» lausus Tanabe Autospordile.

«Me sooviksime, et võidusõidud oleksid võrdsemad ning seda annaks muuta FIA F1 reeglitega. Tahame reegleid austada, see on meie eesmärk. Et võidusõidud oleksid ausad ja võrdsed, peab FIA karmimalt sellele tähelepanu pöörama,» rääkis Tanabe.