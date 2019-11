Otseblogi: Eesti jalgpallikoondis kohtub tugeva Ukrainaga

«Ukraina võõrsil on meie jaoks väga hea väljakutse ja paberi peal on tegu meist tugevama vastasega. Nad on rünnakul väga head. Oleme pööranud rõhku kaitsemängule, aga ma ei saaks öelda, et oleme seda otseselt teinud varasemast rohkem. Siiski on meil omad plaanid ka palliga mängus. Tahan hoida meie võistkondlikke printsiipe, sest see on meie vundamendiks,» sõnas Voolaid lõpetuseks.