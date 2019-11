Donkici 33 punkti Dallast ei päästnud

Knicksi Marcus Morris oli see mees, kes 13.2 sekundit enne matši lõppu otsustava kolmese tabas, mille järel võis Madison Square Gardeni publik mütse õhku loopida. Ei saa märkimata jätta, et New Yorgi publik oli lätlase Kristaps Porzingise vastu halastamatu ja vilistas keskmängija välja, «buutamine» saatis meest iga pallipuute peale. 2015. aastal valiti lätlane NBA drafti neljandana just New Yorgi poolt. Porzingis liitus veel vigastatuna käesoleva aasta alguses Mavsiga.