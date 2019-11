Eesti aasta oodatuima võitlusmatši peategelased saatsid teineteisele meedia vahendusel hoiatusi

Edvin Erik Kibuse puhul on tegemist Eesti viimase kümne aasta ühe edukama ning enam saavutanud võitlussportlasega. Paljud mäletavad mehe vastasseise Mirkko Moisariga, lisaks tublisid esitusi maailma tipptasemel nii Euroopas kui Aasias. Mais naasis Kibus pärast kolme-aasta pikkust pausi tagasi võitlusareenile, alistades Hendrik Themasi.

Maikel Asturi näol on tegemist hiljutise kikkpoksi MM-i pronksimehega, kes on end tõestanud profiringis viimasel paaril aastal ning võib öelda, et tegemist on tema kaalukategooria hetke parima tegevsportlasega Eestis. Kibus on kahtlemata mehe suurim proovikivi.

Korraldajad andsid meestele ette laused, mis nad ise lõpetasid. Alljärgnevalt meeste vastused.

Edvin Erik Kibus: “Ta ei oska oodata, mis teda ees ootab!”

Otsustasin Asturiga võidelda, sest ta esitas mulle väljakutse juba aastaid tagasi ning tänaseks on ta end tõestanud meie kaaluklassi parima konkurendina.

Olen Asturit ringis näinud, kui ta võitles pidas Yakuza Fight üritusel kordusmatši Dzimitry Filipau vastu. Olin kommentaatori rollis ja nautisin tema võidukat esitust väga.

Minu võitlusstiil erineb Asturi omast kohanemisvõime poolest. Asturil on välja kujunenud üks konkreetne stiil, mida ta valdab väga hästi, kuid mina olen võimeline oma stiili vastavalt olukorrale ja vajadusele muutma.

Olen veenudnud, et alistan Asturi, sest ta ei oska oodata, mis teda ees ootab.

Astur ei suuda hakkama saada minu kogemustepagasist tulenevate oskustega ning lahingutes karastunud võitlejahingega.

Tahan, et Astur teaks enne ringi astumist, et ma austan teda kui sportlast väga ja suurim austusavaldus võitlussportlasena on anda endast ringis maksimum. Ma olen sõjaks valmis.

Maikel Astur: “Kibus ei suuda minu tempoga kaasa minna!”

Otsustasin Kibusega võidelda, sest ta on Eesti üks kogenumaid võitlejaid ja on võidelnud maailma tippudega.

Olen Kibust ringis näinud, kui ta võitles mai kuus Number One Fight Showl Hendrik Themase vastu. (Kibus võitis oma “tagasituleku matši” kindlalt - toim.)

Minu võitlusstiil erineb Kibuse omast, sest ma olen pikem ja mu stiil on ebatraditsiooniline.

Olen veendunud, et alistan Kibuse, sest olen noor ja Kibus ei suuda minu tempoga vastu pidada.

Kibus ei suuda hakkama saada minu arenenud poksitehnikaga.