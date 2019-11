M-Spordi pealik vihjas muutusele: Teemu loodetavasti jätkab, aga teisi sõitjaid ei saa me veel avalikustada

«Soome MM-ralli oli pettumus, lootsime et ta suudab kodusel etapil kiire olla, aga seal ta kordagi kiirust ei leidnudki. Üllataval kombel suutis ta kohe pärast seda Saksamaa asfaldil olla vägagi kiire. Tema üldine kiirus asfaldil on aastaga kõvasti paranenud,» rääkis Millener.

«Teemu on suuteline igal pinnasel kiire olema ning rallivõitude nimel võidu sõitma. Me loodame väga, et vähemalt Teemu jätkab ka uuel hooajal meiega. Hetkel me ei saa 2020. aasta sõitjaid veel avalikustada, enne peavad mõned asjad paika saama,» lausus Millener, kes vihjas meeskonna koosseisu muutusele.