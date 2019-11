Mercedese tehniline direktor: Ferrari madalseis pärast piirangute kehtestamist on kahtlane

Ferrarid on olnud hooaja teises pooles suurepärases hoos. Järjest võideti kuus kvalifikatsiooni, kuid nüüd kahel viimasel etapil pole see õnnestunud. Teised meeskonnad näevad seost õli põlemist ja kütusevoolu piiravatel reeglitel, mille FIA hiljuti kehtestas.

«Ferrarid on ikkagi sirgetel väga kiired, aga mitte nii kiired kui varem. See võib oleneda mitmetest erinevatest asjadest. Praegu aga näeme, et varem olid nad alati turvalise eduga parimad, nüüd pole nad kahel etapil löögile saanud,» rääkis Alisson Autospordile.

«See on päris kahtlane ja huvitav, aga me ei saa selle põhjal mingisuguseid kindlaid järeldusi teha. Samas on nad endiselt väga kiired, eks me näe, kuidas nad võidusõidu olukorras pühapäeval hakkama saavad,» lausus Allison.