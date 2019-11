Vastast tuleb austada: treener kaotas 27:0 võidu järel ametikoha

«Olime klubis hämmingus, kui kuulsime meie noortemeeskona 27:0 võidust Marina Calcio üle. See on äärmiselt kahetsusväärne. Selline asi ei lähe kokku noortejalgpalli väärtustega ega ole eetiline,» rääkis president.

«Vastast tuleb alati austada ja meie meeskond seda sel korral ei teinud. Ma siiralt vabandan Marina klubi ees. Tahan teatada, et klubi direktorid otsustasid ühehäälselt vallandada peatreener Riccini. Meie treenerite eesmärk on mängijaid treenida, aga kõige tähtsam on neid harida. See mäng seda eesmärki ei täitnud,» lõpetas Brogelli.