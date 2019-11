Sebastian Ogier kommenteeris Toyotaga liitumist

Citroeni meeskonnapealik Pierre Budar andis teada, et nemad mõtlevad järgmise hooaja peale ning neil on prantslasega käsil kaheaastane projekt. «Meie meeskond on nüüd palju kogenum. Hooaja jooksul tulnud uuendused muutsid meie auto kõvasti paremaks. Järgmisel aastal on meil parem lähtepositsioon,» ütles Budar Red Bull TVle.