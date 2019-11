Video: Eesti parima võitlussportlase laupäevane vastane demonstreerib hirmuäratavat paremsirget

Ghezali näol on tegemist Alžeeria päritolu jõulise võitlussportlasega, kes üles kasvanud Prantsusmaal. 27-aastane võitleja on karjääri jooksul pidanud 64 matši ning võitnud neist tervelt 54 ehk ringikogemust peaks paberite järgi olema kõvasti enam kui 37 matši pidanud (ja neist 31 võitnud) Vorovskil. Kui Vorovskil on oma kehakaalus tulnud võidelda enamasti endast pikemate meestega, siis sel korral on vastane temaga täpselt sama pikk - 180 sentimeetrit. See tähendab, et teoorias võiks Ghezal olla Vorovski stiilile sobilik vastane - enam ei pea kontakti saavutamiseks vastase pikkadest ja distantsi hoidvatest kätest, jalgadest läbi murdma, vaid saab koheselt võitluslikult rünnata.