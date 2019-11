PM Hollandis. Ronald Koeman: proovime homme midagi uut ja tahame lüüa palju väravaid

Kui kohalik ajakirjanik küsis ettevaatavalt, kas Koemanil on järgmise suve EMile mõeldes ideid, mida meeskonna mängus muuta, vastas peatreener: «Muidugi on. Vägagi võimalik, et proovime juba homme midagi natuke uut. Aga ma mõistagi ei ütle teile praegu siin, mida ma silmas pean.»

Ta lisas, et kapten Virgil van Dijk lahkus pärast laupäevast mängu Põhja-Iirimaal meeskonna juurest isiklikel põhjustel. «Sa tahaksid alati, et kapten on olemas. Aga ta ei puuduks, kui põhjus selleks ei oleks piisavalt kaalukas,» lausus Koeman.

Ta selgitas: «Tõesti, see ei olnud meie parim mäng. Me ei olnud rünnakul piisavalt teravad, viimase söödu kvaliteet oli puudulik. Me saame ja peame mängima palju paremini. Aga me täitsime peamise eesmärgi, tagasime just sel õhtul pärast pausi edasipääsu. Ja siis on inimesed niivõrd negatiivsed. Ma ei mõista seda. Minu arvates on see silmakirjalik.»