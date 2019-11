Otsepilt: Eesti võrkpalli suures vastasseisus kohtuvad Tartu Bigbank ja Saaremaa

Bigbank on kaheksa mänguga teeninud 20 punkti, Saaremaal on sama arvu mängudega koos 19 punkti. Samad meeskonnad olid vastamisi ka eelmise hooaja finaalis, kus jäi 3:2 peale Tartu. Sel hooajal on liigas kohtutud korra ning selle mängu võitis oktoobri alguses tulemusega 3:2 Saaremaa.

Saaremaa peatreener Urmas Tali usub, et tabelitipud pakuvad taas põneva esituse. «Tartu on viimasel ajal väga kindlat mängu näidanud, viimane karikavõistluste kohtumine Pärnu vastu oli selle järjekordne tõestus, et neil klapivad asjad praegu hästi. Avaringis suutsime küll kodus neid võita, aga näis, mida suudame võõrsil teha. Loodan pakkuda fännidele huvitavat mängu,» rääkis Tali.

Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets lisas, et oktoobrikuisest kohtumisest on palju muutunud. «See oli toores ja kokkumängu osas krobeline mäng, eks mõlemad meeskonnad on edasi läinud võrreldes selle ajaga. Saaremaa on kahtlemata komplekteerituse osas liiga parim meeskond ja paras peavalu kõigile. Talil on lihtsam valmistuda, sest meil nii palju vangerdamisruumi pole kui neil. Meie trump on distsiplineeritud ja ühtlane tegutsemine. Servil tuleb ise agressiivne olla, aga ka vastasel on mitu hea servipotentsiaaliga mängijat. Usun, et võimalused on mõlemal ja loeb, kes oma mängu paremini nii-öelda jooksma saab,» rääkis Ojamets.