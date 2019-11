Cagliari ja Klavani mäng Leccega jäi tugeva vihma tõttu ära

Nimelt oli enne kohtumist sadanud Lecces nii kõvasti vihma, et väljak oli üleujutatud ning korralikult mängida võimalik ei olnud. Nii otsustasid kohtunikud, et mäng jäätakse täna pidamata.



Hetkel ei ole veel teada, millal kohtumine uuesti peetakse. Esimeste andmete kohaselt pole ka homseks paremat ilma oodata ehk võimalik, et mäng lükkub edasi kaugemasse tulevikku.