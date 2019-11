BC Kalev/Cramo võttis VTB ühisliigas Astana vastu suurepärase võidu

Kalev on saanud VTB liigas kolm kaotust jutti, kuu aega on püsitud võiduta. Viimati võitis Kalev kodus 21. oktoobril Peterburi Zeniti 84:80.

Astana on käimasoleval hooajal näidanud, et on tõeline kodumeeskond - Nur-Sultanis on võidetud kõik kolm mängu, võõrsil aga pole kellestki jagu saadud. Viimases matšis kaotas Astana Saraatovis sealsele Avtodorile 85:90. Kasahstani meeskonna ohtlikem mees on Belgradi Crvena Zvezdast laenul olev 24-aastane keskmängija Dušan Ristic, kes on toonud kuues mängus keskmiselt 19,3 punkti ning noppinud 10,7 lauapalli.